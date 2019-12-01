Policía estatal ultima a balazos a su compañero en su domicilio en Hidalgo 

Pachuca, Hidalgo, a 7 de agosto de 2025.- Vecinos de la calle Zontehuit, de la colonia San Cayetano, reportaron lo que parecía ser un tiroteo en una vivienda del referido vecindario, motivo por el cual, elementos de la policía local se trasladaron al lugar, al llegar, confirmaron el deceso de una persona, que al parecer, fue atacado por un masculino, quien se encontraba viviendo en la misma casa que la víctima.

Fuentes oficiales reportan que la víctima era policía estatal, y este, fue ejecutado a manos de su colega de profesión, con quien se encontraba viviendo. El policía disparó a la víctima en repetidas ocasiones, dejándolo herido de gravedad, motivo por el cual, cuando arribaron los paramédicos, este ya no contaba con signos vitales.

Seguridad Pública de Hidalgo, confirmó el fallecimiento del elemento, que estaba adscrito a la Policía Estatal, quien, en el momento del hecho, se encontraba fuera de servicio. En la escena del crimen, fue localizada el arma con la que se perpetro el homicidio, la cual era propiedad del fallecido, además de que se confirmó que quien lo asesinó, fue un compañero de la misma corporación.

“Posteriormente, el elemento que lo acompañaba arribó a las instalaciones de la SSPH, para brindar su testimonio de los hechos con plena voluntad para colaborar con las investigaciones, por lo que quedó a disposición de las autoridades para esclarecer las circunstancias que rodearon este incidente”, indicó la dependencia.