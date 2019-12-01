Egresan de Bachillerato en Línea de la UMSNH; modelo educativo flexible

Morelia, Michoacán, a 07 de agosto de 2025.- “Esta generación es un ejemplo de compromiso y adaptación a un modelo educativo flexible pero exigente, que demanda autodisciplina, organización y sobre todo pasión por aprender”, afirmó la coordinadora general de la División del Bachillerato Nicolaita, María Santoyo Tena, durante la ceremonia de clausura de la Generación 2023-2025 del Bachillerato en Línea.

Al acudir con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, la funcionaria celebró el triunfo, el esfuerzo, la constancia y la superación personal de cada una y cada uno de los egresados, “ustedes han sabido construir conocimiento desde distintos rincones, con distintas realidades, pero con un mismo objetivo, formarse como ciudadanos libres, críticos, comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad y con un espíritu y valores nicolaitas”.

Los invito a seguir adelante, añadió, este logro es sólo un peldaño más en la escalera del conocimiento, sean portavoces del poder transformador de la educación, no se detengan, sigan aprendiendo, sigan soñando, sigan construyendo un futuro digno para ustedes, sus familias y nuestro país.

Para el coordinador del Bachillerato en Línea, Pablo César Reyes Ramírez, la constancia que reciben las y los estudiantes es un testimonio de su carácter, de su resiliencia y de la promesa que se hicieron a sí mismos, es la confirmación de que no hay edad, ni distancia, ni obstáculo que pueda detener a una persona con determinación.

“Recuerden que esta no es la meta final es sólo el comienzo, lleven consigo la misma pasión y el mismo coraje que los trajo hasta aquí, sigan aprendiendo, sigan soñando”.

Por su parte, la profesora Atlántida Calderón Bedolla aseguró que las y los egresados son una muestra fehaciente de que el que quiere superarse no ve obstáculos, ve sueños cumplidos, “tal vez muchos de ustedes no pudieron tener este beneficio en otro momento y en otro tiempo, pero el día de hoy lo están cumpliendo, gracias a la Universidad, al Bachillerato en Línea y a la tecnología esto es posible”.

Enya Quintana Iturbe, representante de la comunidad estudiantil manifestó que, "la constancia y la tenacidad con la que abrazamos cada segundo para lograr nuestro objetivo final, hoy, es digna de elogiar, porque si bien no fue fácil, los deberes, el trabajo, el cansancio y los desvelos fueron parte del largo esfuerzo que nos trajo aquí, a cruzar la meta”.