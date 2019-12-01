Hijo de AMLO pasa vacaciones de lujo en hotel de Vidanta en Cancún, propiedad de empresario consentido de la 4T: Alojamiento puede costar hasta 17 mil dólares la noche

Cancún, Q. Roo, 7 de agosto de 2025.— La estancia vacacional de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el exclusivo complejo Vidanta Riviera Maya, ha generado severas críticas por el contraste con el discurso oficial de austeridad y, sobre todo, por los posibles vínculos de corrupción y tráfico de influencias entre el sector público y el privado, al ser el dueño del complejo un empresario consentido por el exmandatario tabasqueño.

De acuerdo con reportes de diversos medios nacionales, López Beltrán pasó al menos dos semanas hospedado en el resort propiedad del empresario Daniel Chávez Morán, quien fue designado asesor honorario del gobierno federal durante la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos insignia de la administración obradorista.

Los hijos de Chávez Moran son dueños de la empresa Kei Partners, la cual se fundó dos meses antes de que López Obrador asumiera la Presidencia, contratando a José Ramón López Beltrán.

Aunque no se ha confirmado el tipo de alojamiento exacto, se sabe que las villas privadas más exclusivas de Vidanta —como “The Estates”— pueden alcanzar hasta 17 mil dólares por noche, es decir, más de 290 mil pesos. Incluso si se tratara de una suite menos lujosa, el costo total de la estancia podría oscilar entre 137 mil y más de 400 mil pesos, una cifra que ha despertado dudas sobre el origen de los recursos con los que se pagó el viaje.

La polémica no se limita al lujo, sino a las implicaciones políticas y éticas del hospedaje en un resort vinculado a un empresario que fue beneficiario de concesiones federales durante el sexenio de AMLO. Analistas han señalado que la cercanía entre el expresidente y Chávez Morán puede haber facilitado privilegios en proyectos turísticos, ambientales o de infraestructura, abriendo la puerta a un posible caso de tráfico de influencias o intercambio de favores.

Este episodio se suma a una larga lista de escándalos relacionados con familiares del expresidente, cuyos privilegios parecen desmentir la promesa de acabar con el viejo régimen de “amiguismo, influyentismo y corrupción”.