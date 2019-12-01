Grupo armado retine y asalta a familia en carretera de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 22:17:47

Maltrata, Veracruz, a 7 de agosto de 2025.- Una familia de Hidalgo que regresaba de sus vacaciones por Yucatán, fue privada de su libertad y asaltada por un grupo armado en la zona de las Cumbres de Maltrata, donde les quitaron su vehículo, así como sus pertenencias.

Asimismo, los delincuentes también obligaron que los integrantes de la familia, entre ellos cuatro adolescentes y un adulto con discapacidad, caminaran más de 5 kilómetros por la región montañosa de Acultzingo.

La familia, pudo ser rescatada, debido a que uno de los menores, conservó su teléfono celular metiéndolo en su zapato y pudo mandar su ubicación para pedir ayuda a las autoridades.

Tras el reporte, elementos del destacamento de Guardia Nacional, quienes se encontraban en el entronque a la congregación Vicente Guerrero, de Río Blanco, desplegaron un operativo para localizarlos.

Después de varias horas de búsqueda, lograron ser encontrados en la comunidad Magueyes, la cual se sitúa en los límites de Veracruz con Puebla.

De acuerdo a las declaraciones de la familia, se encontraban circulando sobre Cumbres de Maltrata alrededor de las 22:00 horas del miércoles 6 de agosto en una camioneta sipo SUV, cuando fueron interceptados por el grupo armado.

Al ser valorados, dos de las víctimas presentaban principios de hipotermia, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica necesaria.