"Es por ella que gritamos hasta el cielo"; a un año del feminicidio de Perla

Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- El 10 de febrero de 2025, la odontóloga y bailarina de Huapango, de 26 años de edad, Perla Citlali Martínez Zúñiga, fue encontrada sin vida en su consultorio el cual se ubicó en la colonia Quintas de Guadalupe, en el municipio de San Juan del Río, a solo 12 kilómetros de su hogar.

Desde ese momento, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE), a través de la unidad de investigación de feminicidios, inició la carpeta de investigación: CI/SJR/965/2025; hasta el momento, el responsable sigue prófugo.

A partir de ese momento, se realizaron cateos en distintos domicilios y un Juez de Control, con sede en San Juan del Río emitió una orden de aprehensión contra el imputado, sin embargo, del 10 de febrero de 2025 a la fecha, Karol Hussein “N” ha evadido la justicia y permanece prófugo.

A un año del feminicidio de Perla, su hermana Briseyda Martínez Zúñiga mostró su descontento por el actuar de las autoridades, que, a su decir, han echado en saco roto la investigación, y señaló que a la justicia queretana no le importa la vida de las mujeres.

“Todas esas reuniones no están sirviendo de nada, porque ellos me han dicho, estamos buscándolo, es un tema prioritario, pero pues no ha habido ningún resultado; en realidad, el culpable no está tras las rejas y el mensaje que el estado no está dejando es muy claro, que puede haber impunidad, que la vida de las mujeres aquí en Querétaro no les importa”.

Por ello, se pidió el acompañamiento y asesoramiento de la Confederación Queretana de Organizaciones Civiles (Cívica), donde se han registrado avances y se ha acumulado información, aún no se tienen resultados verificables que garanticen acceso a la justicia.

“Siento que ellos están haciendo crecer una carpeta con investigaciones solamente para justificar la existencia de una investigación; para nosotros ha sido un desgaste impresionante el saber que él sigue libre como si nada”.

Ante esta situación, Mayra Alejandra Dávila Álvarez, fundadora de ADAX Digitales recalcó que se espera que la FGE y las autoridades involucradas en el caso cumplan con su propósito, hacer justicia y encarcelar al responsable del feminicidio de Perla Citlali.

“Seguimos haciendo votos para que se cumpla con la orden de aprehensión para el feminicida de Perla; seguimos insistiendo con la Fiscalía para que se logre la detención de este feminicida que ha estado cubierto, protegido ante la falta y eficacia de las autoridades para localizarlo”.

Aseguró que un año del hecho, se está haciendo una revictimización a la familia y la víctima, aunque el aniversario está haciendo que se movilicen las autoridades para continuar con el caso.

“No estoy completamente enterada de la investigación, sabemos que han hecho varios cateos, que han hecho varias diligencias; pero lo cierto es que hemos visto que se han movilizado más en el tema ahorita por el aniversario, me pareciera que eso no tendría que pasar por qué es una revictimización para la familia y la propia víctima para que puedan hacer su trabajo”.

El 3 de febrero de 2026, durante una gira de trabajo del gobernador Mauricio Kuri González en el municipio de San Juan del Río, fue cuestionado sobre el caso, y dijo: “sabemos quién fue, estamos con todo para seguirlo; entendemos la frustración de la familia, estamos platicando con ellos, pero lo que sí puedo decir es que tarde o temprano tiene que caer”.

Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, aseguró que se trabaja de la mano con las Fiscalías de todo el país y con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para dar con la localización del Karol Hussein “N”.

“Nosotros continuamos con la investigación, nosotros judicializamos el evento obtuvimos una orden de aprehensión como se ha informado, nosotros contamos con una ficha roja que fue solicitada para el apoyo de las autoridades de Interpol, incluso existe una coordinación con la totalidad de las Fiscalías del país solicitando su intervención y apoyo para generar su detención; al día de hoy si alguna de las instituciones de seguridad tuviera conocimiento o lo pudiese visualizar e identificar sería detenido por qué cuenta con una orden de aprehensión vigente”.

Reconoció que hasta la fecha se realizan diligencias para conocer información que ayude a la localización y detención del feminicida, por lo que llamó a la ciudadanía a compartir información con las autoridades en caso de saber algún indicio de su paradero, para así lograr judicializar al responsable.

“Nosotros seguimos realizando diligencias, apenas la semana pasada se dio cuenta que realizamos diligencias de cateos con la finalidad de obtener nuevos indicios y realizar búsqueda, para generar las entrevistas correspondientes de todas las personas que tuvieran información respecto del paradero de esta persona; yo quiero decirles que existe un compromiso permanente para la búsqueda, localización, detención y sobre todo presentación con la autoridad judicial de la persona responsable de esta situación. Hoy hemos comunicado que tenemos a todas las personas que ha participado como responsable de la comisión de un feminicidio en prisión y este no será el caso de excepción”.

Sobre el caso, Braulio Guerra Urbiola, presidente del Poder Judicial en la entidad, reconoció el actuar de la Fiscalía y de los jueces en este caso, en el cual se trabajó bajo el debido proceso, por lo que se mantienen los cursos procesales para la investigación.

“Tenemos que tener mucho cuidado y sé muy cautelosos, ya que todos los actos de investigación generan una serie de actividades tanto de Fiscalía como de los jueces y debemos cuidar el debido proceso; tenemos que ser cautos en el desarrollo de las investigaciones, lo que puedo reconocer es que la Fiscalía está haciendo los casos más sensibles, está haciendo un trabajo muy exacto, muy activo”.

A un año del feminicidio de Perla Citlali, la familia clama justicia en voz de Briseyda Martínez, quien con la voz desgarrada expresó que se confió en las autoridades, sin embargo, el culpable sigue en libertad.

“En este momento estamos pidiendo lo que por derecho nos tocaba y le toca a mi hermana justicia, es lo que pedimos desde el primer día”.