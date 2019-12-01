“Es necesario defender la representación democrática, el equilibrio de poderes y la congruencia entre el voto ciudadano y la integración del Congreso”: Nora Amaya

Querétaro, Querétaro, a 20 de enero de 2026.- La reforma electoral recientemente aprobada profundiza desequilibrios en la representación política, al permitir que fuerzas mayoritarias concentren un número de curules que no corresponde de manera proporcional a los votos obtenidos en las urnas, afirmó Nora Amaya, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.

“Es necesario defender la representación democrática, el equilibrio de poderes y la congruencia entre el voto ciudadano y la integración del Congreso”.

Detalló que Morena y sus partidos aliados obtuvieron aproximadamente el 54 por ciento de la votación nacional, pero cuentan con más del 70 por ciento de las diputaciones federales, lo que calificó como un claro caso de sobrerrepresentación. En contraste, señaló que Movimiento Ciudadano alcanzó cerca del 11 por ciento de los votos, lo que, bajo un principio democrático de proporcionalidad, equivaldría a alrededor de 55 diputaciones de un total de 500, situación que no se refleja en la actual conformación del Congreso, generando una subrepresentación de millones de ciudadanos.

Rechazó los señalamientos sobre una supuesta traición ideológica por parte de Movimiento Ciudadano, y sostuvo que el partido ha mantenido una postura congruente con los valores democráticos. Añadió que han sido otras fuerzas políticas las que, con sus decisiones, han impulsado la militarización del país, debilitado la autonomía del Poder Judicial y abierto la puerta a prácticas que contradicen los principios democráticos.

Cuestionó la utilización selectiva de medios de comunicación como fuente de argumentos políticos, recordando que esos mismos espacios han sido descalificados de manera sistemática por quienes hoy los citan, y reiteró la disposición del partido para debatir con datos y con información pública verificable.

Dijo que Movimiento Ciudadano también reafirmó su compromiso interno de impulsar una mayor participación de mujeres en las candidaturas a nivel nacional, así como de fomentar la participación ciudadana en los próximos procesos electorales.

Destacó el crecimiento y la aceptación que Movimiento Ciudadano ha registrado en la zona serrana del estado, donde cada vez más ciudadanos se identifican con una alternativa política que prioriza la representación real, la cercanía con la gente y el respeto al voto.

“Movimiento Ciudadano continuará defendiendo una democracia auténtica, plural y representativa, con equilibrio de poderes y con una política que responda a las causas ciudadanas”.