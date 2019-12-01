Ernesto Núñez reconoce respaldo de Claudia Sheinbaum a Michoacán y destaca acciones federales para el bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 16:43:26

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- En el marco de la gira de trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por Michoacán, el diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, reconoció el respaldo que el Gobierno Federal ha brindado a la entidad mediante programas sociales, proyectos de infraestructura y acciones orientadas a fortalecer la seguridad, la economía y el bienestar de las familias michoacanas.

El legislador destacó que la visita de la mandataria federal representa una oportunidad para dar seguimiento a los compromisos establecidos con Michoacán y fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para atender las principales necesidades de la población.

Núñez Aguilar resaltó que la atención del Gobierno de México hacia la entidad se refleja particularmente en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que contempla más de 100 acciones en 12 ejes, con una inversión anunciada superior a los 57 mil millones de pesos.

Asimismo, señaló que para 2026 se contemplan 37 mil 450 millones de pesos en becas y Programas para el Bienestar, con una población beneficiaria estimada de 1.5 millones de michoacanas y michoacanos, recursos que consideró fundamentales para fortalecer la economía familiar y reducir las desigualdades.

El diputado federal destacó que entre las prioridades que ha respaldado desde la Cámara de Diputados se encuentran el fortalecimiento de los servicios de salud, el acceso a la educación, el apoyo al campo, la generación de empleos y la inversión en infraestructura para impulsar el desarrollo de los municipios.

En materia de seguridad, subrayó la importancia de mantener la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, así como acompañar las estrategias de prevención con oportunidades educativas, laborales y sociales, especialmente para las juventudes.

El dirigente ecologista también reconoció la atención que la administración federal ha destinado a los pueblos originarios, particularmente a las comunidades purépechas, mediante proyectos de infraestructura, desarrollo productivo y programas de bienestar.

De igual forma, sostuvo que el crecimiento económico de Michoacán debe avanzar de la mano con la protección ambiental, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Finalmente, Ernesto Núñez reiteró su disposición de continuar trabajando desde el Congreso de la Unión para respaldar las políticas públicas y los proyectos presupuestales que permitan atender las necesidades de Michoacán.

El legislador consideró que la gira de trabajo de Claudia Sheinbaum reafirma la importancia de mantener una agenda de coordinación institucional y dar seguimiento a las inversiones anunciadas, para que se traduzcan en resultados concretos para las familias michoacanas, con transparencia y atención a las necesidades de cada región del estado.