Ernesto Núñez lleva el plan “Michoacán Competitivo” a Ario de Rosales

Ario de Rosales, Michoacán a 05 de julio de 2026. – El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, realizó una gira de trabajo por el municipio de Ario de Rosales, donde sostuvo reuniones con autoridades locales, productores y ciudadanía en general para socializar los ejes rectores de su proyecto “Michoacán Competitivo”.

Durante el recorrido, Núñez Aguilar refrendó su compromiso de mantener un diálogo cercano con las regiones del estado, escuchando de primera mano las necesidades y prioridades de las comunidades. Ario de Rosales, con su riqueza histórica y su vocación agrícola y minera, fue el escenario perfecto para presentar las líneas estratégicas que darán rumbo a su propuesta de gobierno.

“No se construye un proyecto serio desde el escritorio; se construye recorriendo cada municipio, escuchando a la gente y entendiendo sus problemas. Ario de Rosales es un municipio con enorme potencial, pero que requiere atención en caminos, apoyo al campo y seguridad. Por eso traemos aquí ‘Michoacán Competitivo’, un plan que nace del contacto directo con las y los michoacanos”, afirmó Núñez Aguilar.

El líder ecologista subrayó que estas acciones están alineadas con los ideales de la Cuarta Transformación y con la visión del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al poner en el centro a las personas y garantizar que el desarrollo llegue a todas las regiones, especialmente a aquellas que han sido históricamente marginadas.

“La Cuarta Transformación no es un discurso vacío; es un compromiso con la justicia social. ‘Michoacán Competitivo’ es el vehículo para llevar ese compromiso a cada rincón del estado. En Ario de Rosales tenemos tierra fértil, gente trabajadora y una historia que nos inspira. No los vamos a defraudar”, puntualizó.

Durante la visita, el aspirante a la coordinación estatal de la 4T estuvo acompañado por dirigentes municipales, regidores y simpatizantes de la coalición PVEM-Morena-PT, quienes refrendaron su respaldo al proyecto y destacaron la cercanía de Núñez Aguilar con la ciudadanía.