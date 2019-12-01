Ernesto Núñez llama a fortalecer la vinculación entre universidades y empresas en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 17:00:49

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar destacó la importancia de fortalecer la vinculación entre las universidades y el sector productivo, con el objetivo de generar mayores oportunidades laborales para las juventudes y evitar que el talento michoacano tenga que salir del estado en busca de mejores condiciones de desarrollo.

Durante la conferencia Michoacán Competitivo, impartida a estudiantes de la Universidad Nova Spania, el legislador señaló que es fundamental involucrar a las nuevas generaciones en los temas relacionados con el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo de Michoacán.

Núñez Aguilar consideró necesario establecer una relación más estrecha entre las instituciones de educación superior y las empresas, para que la formación académica responda a las necesidades del mercado laboral y facilite la incorporación de las y los egresados al sector productivo.

Asimismo, resaltó que Michoacán cuenta con jóvenes talentosos, cuyas ideas, conocimientos y preparación pueden contribuir al crecimiento económico de la entidad, por lo que llamó a impulsar condiciones que les permitan desarrollarse profesionalmente sin tener que abandonar su lugar de origen.

“Queremos que nuestras y nuestros jóvenes crezcan y triunfen aquí, en Michoacán”, expresó el diputado federal, quien reiteró la importancia de construir oportunidades desde la educación, la innovación y la vinculación empresarial para fortalecer el futuro del estado.