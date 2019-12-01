Ernesto Núñez Aguilar presenta su Segundo Informe Legislativo: 30 acciones legislativas y atención a 290 ubicaciones en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2026.- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar presentó su Segundo Informe Legislativo, correspondiente al periodo comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, en el que rinde cuentas del trabajo realizado tanto en el Pleno de la Cámara de Diputados como en las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Infraestructura, y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

"Informar es rendir cuentas. Este ejercicio distingue el trabajo institucional de la Cámara de Diputados, las actividades colegiadas de las comisiones y las propuestas impulsadas directamente desde nuestra oficina, porque cada resultado corresponde a un ámbito distinto de responsabilidad", señaló Núñez Aguilar.

El legislador presentó un recuento de las 30 acciones legislativas acumuladas: 23 iniciativas propias, 2 puntos de acuerdo y 5 iniciativas de grupo parlamentario, además del trabajo realizado en las 3 comisiones.

Núñez Aguilar detalló que durante este año mantuvo una agenda centrada en la seguridad, la protección de las familias, la salud, el medio ambiente, los derechos sociales y el desarrollo económico. Entre las propuestas del segundo año destacan el Crédito Pensión para adultos mayores y personas con discapacidad propietarias de vivienda; la Ley Cazzu, en favor del derecho de movilidad de niñas, niños y adolescentes; la regulación de la noticia criminal en el Código Nacional de Procedimientos Penales; la protección de la identidad de testigos; el combate a la usurpación de funciones médicas; y la tipificación de la suministración química en bebidas y alimentos, conocida como drink spiking.

"Esta propuesta articula la legislación penal con la sanitaria para que la respuesta jurídica no se limite a los delitos que puedan cometerse después contra la víctima, sino que permita atender la propia adulteración química. Buscamos fortalecer la prevención, la investigación y la sanción de una práctica que puede ser el primer paso para agresiones sexuales, robos y otros delitos", explicó.

A estas se suman iniciativas del primer año como la regulación de tarjetas SIM, la protección patrimonial de personas adultas mayores, el combate al reclutamiento por el crimen organizado, la creación de veterinarias públicas, el fraude parental y las zonas de amortiguamiento forestal.

En su calidad de secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Núñez Aguilar participó en el análisis del Paquete Económico 2026, en la reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación y en la dictaminación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. La Comisión recibió 451 iniciativas y 52 puntos de acuerdo, y celebró 10 juntas directivas y 12 reuniones del Pleno.

Como secretario de la Comisión de Infraestructura, dio seguimiento a la conservación de la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje, a los proyectos ferroviarios estratégicos y al ejercicio de la inversión pública del Ramo 09, además de mantener interlocución con organismos como CONCAMIN, AMAFORE y el Colegio de Ingenieros Ferroviarios de México.

En la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde participa como integrante, se recibieron 297 asuntos —250 iniciativas, 45 puntos de acuerdo y 2 minutas— y se dio seguimiento a temas como la Ley General de Economía Circular, la prevención de incendios forestales, la protección de bosques riparios y el bienestar animal.

En materia de gestión social, el informe reporta alrededor de 10,000 personas con apoyos directos, cerca de 8,000 participaciones comunitarias y aproximadamente 38,000 habitantes en polígonos beneficiados. Entre las acciones destacan 201 familias atendidas con materiales para techumbre, 23 sistemas de almacenamiento de agua, ampliación de videovigilancia en beneficio de 4,250 personas, apoyo a 26 centros educativos con 2,600 estudiantes alcanzados, respaldo a 70 equipos deportivos y el programa Ver de Verdad, que brindó atención y lentes a 4,500 personas.

"El trabajo legislativo se complementó con presencia territorial. Cada gestión, reunión y propuesta tuvo como punto de partida las necesidades de las personas del Distrito Federal 08 y el compromiso de construir soluciones para Morelia y Michoacán", afirmó.

Núñez Aguilar concluyó que la rendición de cuentas no termina con la presentación del informe. "Seguiremos trabajando con vocación de servicio, disciplina y cercanía con la gente. La rendición de cuentas es una responsabilidad permanente y una forma de honrar la confianza ciudadana", puntualizó.