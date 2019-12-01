Ernesto Núñez Aguilar inicia trabajos para fortalecer las finanzas públicas subnacionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 16:09:36
Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2025.- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar anunció el inicio de un trabajo serio, técnico y coordinado para analizar los principales retos y oportunidades de las finanzas públicas subnacionales en México.

El legislador destacó que este ejercicio busca fortalecer a los gobiernos estatales y municipales, mediante el diseño de propuestas que contribuyan a mejorar su capacidad de gestión, recaudación, planeación y sostenibilidad financiera.

“Nuestro compromiso es construir propuestas viables, técnicas y de impacto, que permitan a los gobiernos locales enfrentar con mayor solidez los desafíos económicos actuales y futuros”, señaló Núñez Aguilar.

Durante el anuncio, el diputado subrayó que este esfuerzo no solo atiende una necesidad técnica, sino una obligación con la ciudadanía:

“Fortalecer las finanzas públicas locales es indispensable para que los estados y municipios puedan ofrecer servicios públicos de calidad y responder con mayor eficacia a las necesidades de la gente.”

Asimismo, destacó que el análisis integral permitirá beneficios concretos para las regiones del país:

“Cuando los gobiernos locales cuentan con recursos suficientes y bien administrados, se impulsa el desarrollo económico, se genera estabilidad y se abren más oportunidades para las familias mexicanas.”

Los trabajos incluirán mesas temáticas con especialistas, análisis comparados y la revisión de buenas prácticas internacionales, con el objetivo de generar un documento integral que pueda traducirse en acciones legislativas y de política pública.

Ernesto Núñez Aguilar reiteró que el fortalecimiento de las finanzas estatales y municipales es clave para mejorar los servicios públicos, impulsar el desarrollo regional y asegurar un uso más eficiente de los recursos.

