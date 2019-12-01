Ernestina Godoy llama a fortalecer coordinación de la FGR con fiscalías federales en los estados

Mazatlán, Sinaloa, 3 de marzo de 2026.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, sostuvo un encuentro con personal de la institución en Sinaloa, donde destacó la importancia de reforzar la coordinación y comunicación entre las distintas sedes y subsedes para mejorar los resultados en materia de procuración de justicia.

Durante la reunión, Godoy Ramos subrayó que el trabajo conjunto entre instituciones representa una oportunidad histórica para garantizar mejores resultados a la ciudadanía, al tiempo que reafirmó el compromiso de la FGR de colaborar estrechamente con las fiscalías federales en los estados.

La fiscal general señaló que la mejor estrategia de prevención es combatir la impunidad y afirmó que la colaboración interinstitucional permite generar un círculo virtuoso que fortalece las capacidades operativas. En ese sentido, expresó que la institución busca tener una actuación relevante y poner toda su capacidad al servicio de las representaciones federales en el país.

Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de aprovechar todas las herramientas institucionales disponibles para potenciar el desempeño de las fiscalías y reflejarlo en resultados concretos. Reiteró que ninguna dependencia puede trabajar de manera aislada y ofreció el respaldo total de la FGR para apoyar las labores que se requieran.

En el encuentro participaron el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), David Boone de la Garza; el fiscal federal en Sinaloa, Efraín Alonso Gastélum; la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; así como representantes del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, entre otros funcionarios.