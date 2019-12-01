Eric Gudiño atento a las obras en marcha en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 13:56:32

Querétaro, Querétaro, 28 de enero del 2026.- Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno informó que el martes pasado se reunió con el general Ricardo Vallejo comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, en la que se intercambió información para dar mayor claridad sobre los avances en materia de seguridad y movilidad.

Además, adelantó que este día se reuniría con el alcalde de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, junto con su equipo y secretarios de Estado, para revisar los avances en la zona donde se construirá la nueva estación.

“La coordinación con los municipios ha sido buena. El inicio de la obra no ha sido un caos, al contrario, la operación de movilidad ha permitido que todo marche con orden”.

Explicó que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con la agencia reguladora, quienes entreguen el próximo viernes los dictámenes técnicos sobre la estación, incluyendo tiempos y detalles del proyecto.

Agregó que, el Gobierno estatal tiene la instrucción de apoyar y coadyuvar para que la obra se realice en forma, y que hasta ahora no se han reportado afectaciones mayores a la población.

“Seguramente los trabajos se intensificarán en un par de meses, cuando se coloquen las columnas y la estructura. Por ahora, la movilidad se reporta sin mayores problemas”.