¿Eres migrante y buscas concluir tus estudios o aprender un oficio? Conoce tus opciones con Semigrante

Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026.- La Secretaría del Migrante, en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi), da a conocer nuevas oportunidades educativas para las personas migrantes y sus familiares.

El programa está dirigido a la comunidad migrante con el objetivo de reforzar sus habilidades laborales y ampliar sus oportunidades de emprendimiento. Además, brinda acceso a bachillerato, licenciatura y posgrados en modalidad virtual, lo que permitirá a las personas beneficiarias continuar su formación desde cualquier lugar y fortalecer su desarrollo académico y profesional.

El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que con esta iniciativa las y los ciudadanos que han migrado por diversas circunstancias podrán seguir adelante con sus estudios y reforzar sus habilidades y conocimientos, para que en un futuro puedan desempeñarse en su área de interés, demostrando que el esfuerzo no tiene fronteras.

Para más información, las y los interesados pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría del Migrante o consultar el portal oficial del IPN en ipn.mx/dev/educacion-a-distancia/polivirtual así como al teléfono 55 57 29 6000, extensión 87117. En el caso del Icatmi, está disponible para atención el correo certificaciones.icatmi@gmail.com y el teléfono 443 310 8900, extensión 141.