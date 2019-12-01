Entrega Sedum visto bueno de lotificación y vialidad a la colonia Ampliación del Río Grande

Entrega Sedum visto bueno de lotificación y vialidad a la colonia Ampliación del Río Grande
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 11:54:58
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Morelia, Michoacán; 10 de julio de 2026.- Para brindar certeza jurídica y avanzar en el ordenamiento territorial, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, entregó el Visto Bueno de Lotificación y Vialidad a la colonia Ampliación del Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

La entrega fue encabezada por la titular de Sedum, Joanna Moreno Manzo, quien destacó que este documento representa un paso importante dentro del proceso de regularización de la colonia, ya que valida técnicamente la propuesta de lotificación y vialidad.

Lo anterior, garantiza que el desarrollo cumpla con los criterios de planeación urbana y movilidad establecidos en la normativa vigente.

Con este avance, las y los habitantes de Ampliación del Río Grande continúan fortaleciendo el proceso para obtener mayor certeza sobre su patrimonio, al tiempo que se impulsa un crecimiento urbano ordenado y con mejores condiciones para la comunidad.

El Gobierno de Morelia, a través de Sedum, refrenda su compromiso de acompañar a las familias durante cada etapa de los procesos de regularización, acercando soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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