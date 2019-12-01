Entrega SEDESOQ rehabilitación de espacio deportivo en ‘La Negreta’

Corregidora, Querétaro, 9 de septiembre del 2025.- Como parte del programa de Fortalecimiento Integral del Entorno Social en el Estado, el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava Guerrero, entregó las obras de rehabilitación de las canchas de fútbol 5 ‘La Negreta’, en el municipio de Corregidora.

“Es muy importante para el desarrollo integral de nuestra niñez y de nuestra juventud que todos podamos practicar algún deporte, tener una disciplina personal porque eso nos va a ayudar a alejarnos de las adicciones, alejarnos de los vicios y eso nos ayuda a fortalecer el tejido social. Eso es de lo más importante que se puede lograr en espacios como este”, dijo Luis Nava.

Frente a integrantes de las ligas deportivas, Nava detalló que las obras de rehabilitación en las canchas de la colonia La Negreta, consistieron en el suministro e instalación de pasto sintético en un área de 537 metros cuadrados y malla perimetral en 200 metros cuadrados, con una inversión superior a los 600 mil pesos.

El programa de Fortalecimiento Integral del Entorno Social tiene el objetivo de contribuir a generar espacios para la participación social e interacción con la ciudadanía buscando que jóvenes, adultos y familias completan practiquen algún deporte, fomenten la convivencia y fortalezcan sus lazos para prevenir conductas de riesgo.

Esta obra, que beneficia a más de seis mil personas, se suma a las obras de rehabilitación de otros espacios deportivos realizadas en la Alameda Norte, Rancho San Antonio y El Gallinero en la capital del estado, beneficiando en total a más de 25 mil ciudadanos.