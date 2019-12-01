Entrega SEDESOQ apoyos de Coinversión Social en San Juan del Río

San Juan del Río, 10 de diciembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, llevó a cabo la entrega de 500 apoyos del programa Coinversión Social a habitantes de distintas colonias de San Juan del Río con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias.

Ahí, el titular de la dependencia estatal reconoció el esfuerzo de las Organizaciones de la Sociedad Civil que colaboran en la implementación de este tipo de programas, mediante los cuales se entregan apoyos en especie que fortalecen las condiciones de vida de las familias y contribuyen a entornos más seguros y funcionales.

“Estamos aquí en San Juan del Río, supervisando la entrega de los enseres del programa de coinversión social. Esta gran alianza entre organizaciones de la sociedad civil, los beneficiarios y el gobierno del Estado para mejorar sus condiciones de vida”, expresó.

Con estas acciones, la SEDESOQ refrenda su labor conjunta con la sociedad civil organizada y reitera su compromiso de continuar impulsando programas y estrategias integrales que fortalezcan a los hogares queretanos, pues de esta forma se generan mayores oportunidades de desarrollo y se contribuye a que cada comunidad cuente con mejores condiciones para elevar su calidad de vida.