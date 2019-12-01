Detienen a hombre acusado de ultimar a víctima contactada por app de citas en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 11:05:51

Ciudad de México, 5 de abril del 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención y vinculación a proceso de Adrián “N”, señalado por su probable participación en el homicidio de un hombre, a quien presuntamente contactó mediante una aplicación de mensajería instantánea.

De acuerdo con las investigaciones, después de cometer el crimen el imputado habría intentado simular un suicidio, colocando a la víctima en una posición de ahorcamiento y dejando abiertas las llaves de gas del inmueble, con la intención de hacer creer que se trataba de una intoxicación.

Sin embargo, los dictámenes periciales descartaron esta versión, ya que las investigaciones determinaron que la causa de muerte fue una agresión física.

El caso salió a la luz el 3 de julio de 2023, cuando la madre de la víctima ingresó al domicilio de su hijo tras percibir un fuerte olor a gas. Al entrar, lo encontró sin vida y con signos de violencia, además de notar la ausencia de diversos objetos de valor y dinero en efectivo.

La investigación ministerial incluyó testimonios, análisis de cámaras de videovigilancia y la revisión de un dispositivo electrónico proporcionado por la madre de la víctima, elementos que permitieron establecer la probable responsabilidad del acusado.

Con estas pruebas, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra Adrián “N”, quien posteriormente fue detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio.