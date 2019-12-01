Entrega SEDEA maíz para consumo humano en Pedro Escobedo, Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó la entrega de un total de 178 toneladas de maíz, para el municipio de Pedro Escobedo, como apoyo emergente a 538 productores y sus familias, que sufrieron la afectación de más de mil hectáreas por los embates climáticos que padece el estado.

“El gobernador ha seguido año con año con este apoyo en años anteriores y platicando con él dice: el próximo año lo volvemos a llevar a cabo, porque me parece que es un tema en el cual sí tenemos que ayudarlos, porque obviamente lo necesitan. Entonces, ojalá que en algo les pueda servir, me queda claro que hay muchísimas otras cosas que se necesitan en casa, que necesita el campo, pero lo que podamos hacer desde el gobierno del Estado, lo vamos a hacer con muchísimo gusto.”, señaló.

Compartió que el objetivo del programa es disminuir el impacto económico y alimentario a agricultores de temporal, por los efectos de la sequía prolongada o exceso de lluvia, por medio de la entrega de maíz para consumo humano que permita un abasto durante cuatro meses, para incentivar su reincorporación a sus actividades y fomentar su desarrollo económico.

Durante su intervención, el representante de los beneficiarios, Luis Uribe, agradeció y reconoció el apoyo de las autoridades en nombre de los productores del municipio que fueron beneficiados con la semilla.

“Reiteramos nuestro compromiso de hacer un uso responsable de este apoyo y de seguir trabajando en coordinación. Muchas gracias por voltear a ver nuestras necesidades. Muy buenos días y muchas gracias a todos.”, indicó.

El edil de Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava, reconoció la importancia de estos programas y que el Gobierno del Estado brinde su apoyo a los trabajadores del campo que se ven afectados por los siniestros.