Entrega SEDEA maíz en Huimilpan, Querétaro, para consumo humano

Huimilpan, Querétaro, 6 de febrero del 2026.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó en Huimilpan, la dispersión de 300.3 toneladas de maíz para consumo humano, como apoyo emergente del Gobierno del Estado a 935 productores y sus familias que sufrieron afectación en más de dos mil hectáreas de siembra de temporal, quienes vieron mermadas sus cosechas por los embates del clima.

“Por eso es que el Gobernador me autorizó este programa para poderles ayudar, para poder reforzar un poquito y poderles ayudar a ustedes y a sus familias. Por eso en la semana arrancamos en San Juan del Río con este programa estatal. Hoy es el segundo municipio al que vamos y de aquí en adelante nos vamos a seguir para todo el estado. Vamos a llegar a los 18 municipios. Iniciamos en San Juan del Río, venimos aquí a Huimilpan, la siguiente semana nos vamos a otros municipios y así estaremos en todos lados”, señaló.

Cabe mencionar que la entrega de apoyo en especie con maíz, permite apoyar la seguridad alimentaria de los productores, permitiendo un abasto durante cuatro meses e incentivar la reincorporación a las actividades agrícolas y su desarrollo económico sin frenar la labor productiva y permitiéndoles optimizar sus gastos.

Al tomar la palabra, el representante de los beneficiarios, Fermín Osorio, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado y la SEDEA e hizo el reconocimiento en nombre de los productores que fueron beneficiados con la semilla, reiterando el impacto económico que representa esta entrega.

“Compañeros productores y productoras, nos toca la responsabilidad de hacer un buen uso de este insumo, de respetar nuestros recursos naturales, ser más eficientes y pensar en otras alternativas de cultivos. Ver que tenemos a nuestro alcance en nuestras comunidades, en nuestro ejido y manejarlos con mucha eficacia, sobre todo el agua. Hoy tenemos que trabajar con más ganas para contribuir con nuestro esfuerzo y experiencia para tener un campo más productivo y fortalecido”, indicó.

Durante su intervención el edil de Huimilpan, Jairo Iván Morales, resaltó la cercanía del gobernador, Mauricio Kuri, con los productores huimilpenses y el apoyo constante a los trabajadores del campo de la región para reforzar y mantener el impulso de este sector.