Entrega SEDEA apoyos a productores de Tolimán, Querétaro

Tolimán, Querétaro, 27 de febrero del 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó la entrega de apoyos en el municipio de Tolimán, en beneficio de 102 productores, en el marco del programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural, con un monto total de un millón 576 mil pesos en bolsa tripartita, con inversión estatal, municipal y de los productores de la región.

La entrega de apoyos a productores agropecuarios en participación tripartita tiene el propósito de continuar fortaleciendo el campo queretano con implementos agrícolas y forrajeros, tractores, tecnología avanzada, herramientas, sementales, vientres, fertilizantes, semilla de cultivos básicos, así como material vegetativo y frutal, entre otros proyectos productivos que fomenten el incremento en la rentabilidad y la producción de alimentos en la entidad.

“Lo que les quiero decir es que los programas para que funcionen, tenemos que escuchar lo que la gente necesita. Los programas no los diseñamos desde el escritorio pensando en lo que la gente necesita. Es medianamente un trabalenguas, pero al final de cuentas esto que está aquí es un tema en el cual nosotros ya tenemos identificado qué es lo que a ustedes les va a servir”, señaló.

En su mensaje, el productor beneficiario de Tolimán, Ricardo Guerrero, agradeció el respaldo de las administraciones estatales y municipales ya que este programa les permitirá equipar a un muy bajo costo.

“Este programa, es bueno resaltarlo, yo lo he comentado en otras ocasiones, es muy bondadoso, es muy generoso, porque hay tres participantes, gobierno municipal, gobierno estatal y nosotros los que queremos hacernos de esto. De esta manera podemos hacernos de ese material pagando solamente una tercera parte de lo que cuesta”, indicó.