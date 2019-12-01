Entrega SEDEA apoyos a productores de Colón, Querétaro

Querétaro, Querétaro, 13 de octubre del 2025.- El secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, José González, encabezó, en el marco del Programa de Apoyos Emergentes, la dispersión de 29 toneladas de semilla de avena, para un total de 168 productores del municipio de Colón, quienes sufrieron afectaciones por contingencias climáticas.

Dicho programa tiene como objetivo, proporcionar desde Gobierno del Estado apoyo en especie a pequeños ganaderos que trabajan en condiciones de temporal, mediante la entrega de semilla para cultivos forrajeros y en su caso suplementos alimenticios para apicultores y acuicultores.

“Hoy venimos aquí a entregar el apoyo de la avena forrajera para todos aquellos productores que por alguna razón no pudieron sembrar, no pudieron cultivar la parcela y que existe la posibilidad de que todavía la puedan sembrar para que tengan forraje para su ganado en tiempos difíciles y sobre todo que la puedan aprovechar”, señaló.

González Ruíz comentó que, los pequeños productores de granos básicos en zonas de temporal, son los más vulnerables en sus siembras y cosechas, enfrentando un año difícil, inicialmente por la sequía y, posteriormente, por las lluvias excesivas, lo que conlleva una disminución en los parámetros productivos.

En su intervención, y en representación de los productores pecuarios, Romualdo Moreno, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), resaltó el trabajo en equipo que se lleva a cabo en el estado y el apoyo institucional que reciben.

“Aquí nos sentimos orgullosos de que hacemos equipo, aquí lo estamos viendo, mientras unos están en la Sierra viendo la problemática, nosotros estamos haciendo entregas, pero además ahorita estamos trabajando, haciendo inventario de todo lo que pudo haber perdido toda nuestra gente”, mencionó.