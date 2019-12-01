Entrega Pablo Varona dotación alimenticia y huevo orgánico a mujeres de Huetamo, Michoacán

Entrega Pablo Varona dotación alimenticia y huevo orgánico a mujeres de Huetamo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 22:04:08
Huetamo, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Como cada mes, miles de mujeres reciben dotación alimenticia y huevo orgánico de parte del presidente de Huetamo, Pablo Varona 

Ya es una costumbre que cada mes, el ayuntamiento de Huetamo y el DIF Municipal que dirige la maestra Nancy Zarco, reúnan a miles de mujeres en la plaza de toros para hacer entrega de una despensa de productos de la canasta básica y una dotación de huevos orgánicos, como un estímulo a la economía familiar.

En su mensaje, el alcalde les dijo que continuará trabajando y sosteniendo este proyecto que es con el único propósito de apoyarlas en su trabajo de sacar adelante a sus hijos.

Noventa Grados
