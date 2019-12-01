Entrega Municipio de Querétaro la rehabilitación de la Casa Ejidal de La Tinaja

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio 2026.- Con una inversión de 550 mil pesos el municipio de Querétaro, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario, en coordinación con el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, entregaron la rehabilitación de la Casa Ejidal de La Tinaja, un espacio que beneficia a más de 69 ejidatarios y 950 habitantes de la zona.

Juan Pablo Lugo Rincón Gallardo, director de Desarrollo Rural y Agropecuario, recordó que como parte de las instrucciones del presidente municipal, Felifer Macías, de trabajar de la mano con las comunidades y atender las necesidades del sector agropecuario, entregó la obra de rehabilitación y equipamiento de la Casa Ejidal de La Tinaja de la Estancia.

Acompañado del jefe de Gabinete, Federico de los Cobos y Vega e integrantes del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro (CAEQ), así como por ejidatarios y vecinos de la localidad, director Rincón Gallardo señaló que el objetivo es dotar a las comunidades de espacios dignos para la toma de decisiones y la capacitación.

Agradeció el apoyo del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, quienes participaron activamente en el dictamen técnico y supervisión de los trabajos, al garantizar que la intervención cumpliera con los estándares de calidad necesarios para el beneficio de la comunidad.

"En esta labor contamos con la supervisión y dictamen técnico del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, garantizando calidad en cada paso. Hoy La Tinaja tiene un espacio digno para su comunidad”.

Recordó que la Casa Ejidal de La Tinaja, que forma parte del núcleo agrario junto con la localidad de El Pie, beneficia directamente a 69 ejidatarios y a una población estimada de 950 habitantes.

“La intervención en La Tinaja consistió en la nivelación y colocación de piso firme con malla electro-soldada en más de 250 metros cuadrados, construcción de banqueta perimetral, aplicación de repellado y estuco en interiores, instalación eléctrica y de iluminación, mejora del sistema de alcantarillado y trabajos de herrería”.

Además, señaló, se entregó equipamiento consistente en una pantalla de 75 pulgadas para la realización de talleres y capacitaciones.