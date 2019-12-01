Entrega Mauricio Kuri rehabilitación de calles en Peñamiller, Querétaro

Péñamiller, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- Durante la gira de trabajo que realizó por el municipio de Peñamiller, el gobernador Mauricio Kuri, encabezó la entrega del mejoramiento de las calles Libertad y Francisco I. Madero, obra que contó con una inversión de 5.6 millones de pesos y que beneficia a más de 820 habitantes de la zona, al mejorar las condiciones de vida y de movilidad en la zona.

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, informó que durante esta intervención se construyeron 227 metros de drenaje sanitario, se rehabilitó la red de agua potable. Asimismo, informó que como parte del proyecto también construyeron 217 metros lineales de guarniciones, 989 metros cuadrados de pavimento de concreto estampado, con una inversión total de 5.6 millones de pesos.

“Quiero aprovechar para informar, Gobernador, que en la administración hemos ejecutado 33 obras en todo el municipio de Peñamiller con una inversión de 89 millones de pesos”, agregó.

Al hacer uso de la palabra el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava Guerrero, destacó que continuarán trabajando en esta zona, ya que el Gobernador les ha pedido hacer equipo con la presidenta municipal Ana Karen Jiménez Guillén y dicha entrega es el resultado de coordinar esfuerzos.

Reiteró que desde la administración estatal existe el compromiso de mejorar las condiciones de vida de todas las familias en la entidad, mediante obras como la rehabilitación entregada, y con acciones oportunas para dar respuesta a contingencias, como las lluvias que recientemente afectaron a la zona serrana y el semidesierto.

“Venimos ahorita de Río Blanco de ver a las familias que se les apoyó desde la semana pasada en los enseres domésticos y también, por supuesto, escuchando a los de las truchas y a las personas que verdaderamente necesitan del apoyo y del acompañamiento de nuestro amigo, el gobernador Mauricio Kuri”, dijo.

En presencia de integrantes del gabinete estatal, Luis Nava aseguró que hoy se da cumplimiento a un compromiso, y sostuvo que desde Gobierno del Estado seguirán chambeando y construyendo obras muy importantes para mejorar la calidad de vida de todas las familias y sobre todo aquí en Peñamiller.

“Entonces, decirles, las familias en Querétaro no están solas, cuentan con el gobernador Mauricio Kuri y con todo su equipo de trabajo”, concluyó.

En su intervención, la presidenta municipal de Peñamiller, Ana Karen Jiménez, reconoció al Gobernador como un gran aliado que trabaja y que da resultados, como la obra entregada, pues dijo, queda claro que se está trabajando y se hacen cosas buenas.

A su vez, la presidenta del Comité de Obra, Carolina Osorno Jiménez, ponderó que gracias a la intervención realizada por las autoridades estatales se mejoraron las condiciones de una calle donde mucha gente cayó, y que hoy, gracias al nuevo drenaje, mejora las condiciones de vida de quienes habitan la demarcación.