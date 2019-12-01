Entrega Marco Del Prete apoyos en especie a emprendedores de Corregidora y El Marqués

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 14:33:51

Corregidora, Querétaro, 28 de enero del 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la entrega de apoyos en especie a emprendedores que participaron en la convocatoria de Capital Semilla Coppel Emprende, implementada a través del Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI).

Visitó el negocio de Dayanna Miguel Arizmendi, emprendimiento denominado “Frowi”, ubicado en el municipio de Corregidora, dedicado a la elaboración y venta de fresas, postres y malteadas y se le hizo entrega de 10 cajas de 20 kilos de base láctea vainilla plus y cinco cajas de 20 kilos de base láctea de chocolate plus, para contribuir al impulso de su actividad.

Además, en el municipio de El Marqués, Elizabeth Morado Serrano, emprendedora cuyo negocio es la “Panificadora Artesanal TOTÉ” fue favorecida con 17 bultos de harina de 25 kg, insumos que fortalecerán su capacidad productiva.

Del Prete Tercero señaló que en el marco del cierre de la convocatoria Capital Semilla Coppel Emprende, cuyo objetivo es apoyar a emprendedores queretanos con negocios previamente establecidos, en lo que va de 2026 se están beneficiando un total de 101 emprendedores.