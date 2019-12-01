Entrega Marco Del Prete apoyos a 100 emprendedores queretanos con Capital Semilla 2026

Querétaro, Querétaro, 16 de enero del 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la entrega de apoyos de la convocatoria de Capital Semilla 2026 de Coppel Emprende y el Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI), que favorece a 100 pequeños empresarios queretanos.

Del Prete resaltó que cuando la iniciativa privada, el sector social y el gobierno trabajan como un solo equipo, como lo hacen Fundación Coppel, Fundación Merced Querétaro y el IQEI, con el respaldo del Gobernador, se abren oportunidades para la gente.

El Secretario celebró la entrega de los 100 apoyos, los cuales van a permitir que los empresarios sean más competitivos, ya que la tarea de la administración estatal es hacer que los sueños de los queretanos se cumplan, acercándoles productos que son gasolina pura para su negocio.

De igual forma mencionó que con este programa no sólo se entrega un apoyo en especie de hasta ocho mil pesos, sino que se dota a los beneficiarios de algo todavía más valioso: confianza y capacidades, ya que al apoyar al emprendimiento se apuesta por el futuro del estado y cuando un negocio crece, también lo hace una familia.

Además, el funcionario estatal comentó que el Global Entrepreneurship Monitor reconoce que Querétaro tiene uno de los mejores ecosistemas del país, con infraestructura,financiamiento, políticas públicas y educación emprendedora que sí funcionan y son resultado de una estrategia clara y liderazgo firme de instituciones como el IQEI que saben ejecutar acciones en beneficio directo de los queretanos.

"Querétaro creemos en los emprendedores y trabajamos para que las familias de los queretanos ganen, ello a través de una mejor calidad de vida, con ingreso, con más empleos y con el emprendimiento", puntualizó.

El director del IQEI, Adolfo de la Isla Espinosa, destacó que en el estado se fortalece a quienes quieren salir adelante con su negocio y destacó que el trabajo en equipo es clave para poder llevar las convocatorias y que los emprendedores puedan llevar sus sueños a la realidad.

Además, indicó que se han capacitado a más de cinco mil emprendedores, más de 500 proyectos han sido incubados e impulsados y más de 400 negocios han sido apoyados con financiamiento desde la creación del IQEI.

El gerente divisional de Asuntos Públicos de Grupo Coppel, José Pedro Estrella Casillas, a nombre de la empresa reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y el fortalecimiento de las PyMEs, ya que los negocios son el motor de la economía del país, por lo que el emprendimiento necesita ser impulsado y capacitado.

Finalmente, la beneficiaria, Areli Landaverde Salinas, dueña del negocio Totoli Dark kitchen de comida saludable, agradeció el apoyo de Gobierno del Estado, pues para su empresa marca la diferencia entre sobrevivir y consolidarse, además de que con ello podrá generar mayoresoportunidades para su familia.