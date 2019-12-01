Entrega Luis Nava obra social en Tequisquiapan, Querétaro

Tequisquiapan, Querétaro, 10 de septiembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, en compañía del presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña, entregó los trabajos de obra social de la calle Benito Juárez en la comunidad de Fuentezuelas.

“Hacer obras de buena calidad y en tiempo hacen que mejoren las condiciones de vida de las familias, que ese sea el objetivo. Que tal vez aquí cuando se en cha rcaba, los niños se tenían que ir enlodando los zapatos o los papás los van cargando con mucha dificultad (…) de esa manera mejoramos la calidad de vida de las familias y nosotros estamos para servirles”, indicó.

Durante su intervención, el presidente municipal de Tequisquiapan, agradeció el trabajo en equipo, así como la colaboración que hay con el Gobierno del Estado a favor de las familias de dicha demarcación.

“Hoy nos sentimos acompañados, arropados por el Gobierno del Estado porque en momentos complejos, en momentos difíciles es cuando más se necesita sentir la presencia del Gobernador, Tequisquiapan sabe que cuenta con el Gobernador y también que el pueblo de Tequisquiapan trabaja y coopera”, aseguró.

La obra social de la calle Benito Juárez tuvo una inversión de 1.5 millones de pesos en beneficio de tres mil 352 ciudadanos que ahora tendrán pavimento empedrado empacado en mortero, bolardos, topes y señalamientos.

Previamente, las autoridades realizaron un recorrido de supervisión de obra social en la colonia Ampliación Adolfo López Mateos con el objetivo de escuchar a las y los vecinos, para poder atender las necesidades que tienen respecto a los trabajos que se están realizando.