Entrega la FGE Michoacán equipo de cómputo para fortalecer la atención a la ciudadanía y mejorar las condiciones laborales

Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- Con la entrega de nuevos equipos de cómputo destinados a fortalecer la labor y mejorar las condiciones de trabajo del personal, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) avanza en su proyecto integral de modernización tecnológica. En esta segunda etapa, fueron beneficiadas la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, la Fiscalía de Asuntos Especiales, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Ambiente y Fauna, así como la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. En total, se han sustituido 211 equipos sustituidos en el marco de este proceso.

Durante el acto protocolario, el Fiscal General Carlos Torres Piña, destacó que esta entrega forma parte de un esfuerzo institucional para renovar por completo el sistema de cómputo de la Fiscalía. El objetivo es dotar al personal de herramientas modernas y eficientes que les permitan desempeñar sus funciones con mayor calidad y oportunidad. Adelantó que la próxima semana se distribuirá una cantidad similar de computadoras y que la meta es que, durante el primer trimestre del siguiente año, todas las áreas operen con tecnología actualizada, indispensable para la implementación plena de la plataforma digital Acceius.

Torres Piña, subrayó también el compromiso, la lealtad y el orgullo que caracteriza al personal de la institución, quienes —afirmó— no ven a la Fiscalía como un empleo más, sino como un espacio de vocación, servicio y desarrollo profesional. “La fortaleza de esta institución está en su gente; mujeres y hombres que diariamente demuestran su entrega y responsabilidad en favor de la procuración de justicia en Michoacán”, enfatizó.

En ese sentido, señaló que resulta urgente continuar dignificando las condiciones laborales, por lo que anunció una dotación integral de equipamiento moderno en etapas subsecuentes, que incluirá vehículos, armamento y equipo de protección.

Finalmente, el Fiscal exhortó al personal a continuar trabajando con transparencia, honestidad y vocación de servicio, para consolidar una Fiscalía moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.

Durante este acto se contó con la presencia del Vicefiscal de Control Interno y Evaluación, José Ismael Cervantes Rodríguez; la Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto, María Cristina Guzmán Gutiérrez; el Director General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística, Jorge Luis Gallardo Jacobo: Israel Vega Rodríguez, Encargado de Despacho de la Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Leonel Saúl González López, Director General de Administración.