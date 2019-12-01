Entrega la FGE de Michoacán más de 5 mil artículos al CJIM en apoyo a mujeres en situación de violencia

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reforzó sus acciones de apoyo a mujeres en situación de violencia al impulsar una estrategia integral que combina asistencia material y oportunidades de desarrollo. Como parte de este esfuerzo, se entregaron más de 5 mil 600 artículos destinados a la casa de transición del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM).

La iniciativa fue promovida por instrucción del fiscal general Carlos Torres Piña, con el objetivo de fortalecer no solo la atención legal, sino también el acompañamiento digno y oportuno a quienes enfrentan contextos de violencia. La estrategia fue coordinada por la Dirección de Vinculación de la Secretaría Auxiliar, consolidando un enfoque más humano en la atención institucional.

Los apoyos entregados, resultado de la colaboración solidaria del personal de la Fiscalía, incluyeron artículos de higiene personal, ropa, alimentos, insumos médicos, productos para el cuidado infantil, juguetes y otros recursos básicos. Estos insumos buscan mejorar las condiciones de estancia de las mujeres y sus hijas e hijos que reciben atención en el CJIM.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, también se realizó la “Mercadita Morada”, una iniciativa orientada al empoderamiento económico. Durante esta jornada, usuarias del CJIM ofrecieron diversos productos como alimentos, artesanías, ropa, cosméticos y artículos naturistas en un entorno seguro.

Más allá de la actividad comercial, este espacio permitió a las participantes generar ingresos, fortalecer su autonomía y avanzar en la reconstrucción de sus proyectos de vida. Con estas acciones, la Fiscalía estatal refrenda su compromiso de brindar a las mujeres no solo acceso a la justicia, sino también herramientas reales para vivir con dignidad y libres de violencia.