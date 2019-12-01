Entrega Jeovana Alcántar vehículos, equipo de cómputo y mobiliario para fortalecer servicios municipales en Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 11 de marzo de 2026.- Con el fin de dar un mejor servicio a la ciudadanía, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores del Ayuntamiento y demás funcionarios, hizo entrega de vehículos, equipos de cómputo y mobiliario a diferentes áreas de la administración municipal, el evento se desarrollo frente al Palacio Municipal.

La alcaldesa, manifestó su alegría de estar entregando estos vehículos, equipo de cómputo y mobiliario que vendrán a mejorar los distintos servicios que ofrece el Ayuntamiento Municipal a la ciudadanía, acciones que la motivan a seguir trabajando de manera conjunta con el cuerpo de regidores, a quienes les agradece su respaldo y apoyo autorizando el recurso para estas adquisiciones.

Reiteró el compromiso de seguir trabajando para aterrizar acciones que sean en beneficio de los habitantes del municipio de Hidalgo, expresó que en esta administración se emplea el recurso de forma responsable y transparente, invirtiendo en obras, acciones y apoyos sociales, porque se busca alcanzar una justicia social y esto se logra si todos aportamos nuestro granito de arena, porque Juntas y Juntos Avanzamos, hoy más que un lema es una realidad.

Entre las adquisiciones que se realizaron fueron 2 camiones International 2026 con sus respectivos compactadores ecológicos, que se suman al parque vehicular de servicios municipales, para ampliar las rutas de recolección de basura, destacando que son ya tres camiones recolectores los que se han adquirido en esta administración; se entregaron, juegos de llantas para camión pesado, se adquirieron 2 camionetas RAM 1,200 modelo 2026 para el fortalecimiento del de las diversas tareas que realiza el municipio, vehículos que serán asignados a las áreas que lo requieran, encargándose para tal efecto Oficialía Mayor, también se entregó una camioneta JAC (ya existente en el parque vehicular), misma que se asignó a la Coordinación de Protección Civil, para que realice de manera eficaz las tareas en su área, principalmente llamadas de auxilio por algún percance o incendios, se entregó también un Jetta (vehículo ya existente en el parque vehicular) asignado a la Dirección de Reglamentos.

Asimismo se entregaron a diferentes áreas equipo de cómputo como computadoras, impresoras fotocopiadoras, laptops y mobiliario como sillas ejecutivas, sillas desplegables, sillas para sala, entre otros productos de oficina, para la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio.