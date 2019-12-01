Tras un par de cateos en Morelia, Michoacán aseguran más de 370 dosis de estupefacientes y detienen a una mujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 12:19:26

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- Como resultado de la cumplimentación de un par de cateos en esta ciudad capital del estado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró más de 370 dosis de droga y detuvo a una mujer presuntamente relacionada con estos hechos.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias se llevaron a cabo en cumplimiento a órdenes de cateo obtenidas por el Ministerio Público derivadas de investigaciones por delitos contra la salud, las cuales permitieron intervenir dos inmuebles identificados como posibles puntos de distribución de narcóticos.

La primera acción operativa se realizó en un domicilio ubicado en la calle Juana Barragán, en la colonia Agustín Arriaga Rivera, donde personal de la Policía de Investigación aseguró 307.5 dosis de metanfetamina y realizó la detención de Mayra Alejandra “N”, de 33 años de edad, quien se encontraba en el lugar.

Posteriormente, en un segundo cateo ejecutado en un inmueble localizado en la calle Gregorio Zapein, en el Infonavit Adolfo López Mateos, los agentes investigadores aseguraron 70 dosis de metanfetamina y 0.2 dosis de cocaína.

Tras las diligencias, los inmuebles quedaron asegurados, mientras que la detenida y la droga incautada fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.