Entrega Jeovana Alcántar dos obras en la colonia Francisco Villa de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Al concluir la gira de trabajo por la cabecera municipal, Jeovana Alcántar, presidenta Municipal de Hidalgo, inauguró la segunda etapa de la pavimentación hidráulica de la Calle Miguel Dominguez de la Colonia Francisco Villa, así como la rehabilitación del parque de la misma colonia en su primera etapa y arranque de la segunda etapa, beneficiando a los habitantes del lugar que contarán con una vialidad más digna, iluminación que brindará mayor seguridad y espacio recreativo para que las familias pasen un rato de esparcimiento.

La alcaldesa manifestó su alegría de entregar estas obras, que era una necesidad que les habían planteado y hoy gracias al trabajo que se realiza en conjunto se han logrado mejores condiciones de vida y entregar resultados a quien ha confiado en esta administración; dijo que esta pavimentación de la calle Miguel Dominguez y la rehabilitación del parque de la misma colonia, se suman a las más de 230 obras entregadas en el municipio, cifras históricas que dejan huella, no solo en el tiempo si no también en la vida de nuestra gente.

Comentó que hay mucho por hacer para lograr reducir el rezago que se tenía, hoy se esta demostrando que cuando hay verdadera voluntad de trabajar es cuando se logran grandes cosas; los invitó a que se forme un comité para que este espacio de recreación que se estará rehabilitando en su segunda etapa se conserve limpio y ayuden a cuidarlo.

En esta obra, se realizaron los trabajos de 182 ml de drenaje sanitario con tubo de PEAD corrugado de 12”, 4 pozos de visita, 30 descargas domiciliarias con tubo PEAD corrugado de 6”, 182 ml de línea de conducción de agua potable con tubo PVC hidráulico de 2 ½ “, 27 tomas domiciliarias con manguera RD9 ½”, 418.90 ml de guarniciones de concreto, 492.03 metros cuadrados de banquetas de concreto, 1,404.89 metros cuadrados de pavimento hidráulico de 15 centímetros de espesor y 5 luminarias solares para alumbrado público, así mismo, se rehabilito el parque con el pintado de la cancha de basquetbol, cambio de tableros, alumbrado, limpieza de la maleza, pintado de pasillos plantación de arboles con 160 cedros, 60 patas de baca y 5 arboles frutales, mientras que en una segunda etapa, se construirán palapas o comedores, juegos infantiles, más bancas y plantas de ornato, para recuperar los espacios recreativos y así reconstruir el tejido social.