Entrega Jeovana Alcántar apoyos sociales en beneficio de 124 familias de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada del director de Desarrollo Social, realizó la décima tercera entrega de material subsidiado dentro del Programa de Apoyos Sociales que lleva a cabo el Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Social beneficiando a 124 familias de las cuales, 69 pertenecen a la cabecera Municipal y 55 de diferentes localidades del municipio.

La alcaldesa al dirigirse a los presentes manifestó su alegría de poder estar nuevamente haciendo la entrega de apoyos sociales, productos a bajo costo en beneficio de los ciudadanos de nuestro municipio; Reconoció el trabajo del personal de Desarrollo Social que hacen la promoción de estos apoyos, comprometiéndose a acercárselos más para evitar que se tengan que desplazar hasta la cabecera municipal.

Agregó que hay mucho por hacer, se venía de un rezago terrible, sin embargo, hoy a través de todas las áreas se está trabajando para atender las necesidades de los ciudadanos; agregó que esta administración, ha entregado más de 230 obras públicas como drenajes, agua potable, pavimentaciones, caminos de acceso, alumbrado, apoyos sociales, apoyos en traslados médicos, en las instituciones educativas se han realizado techumbres, aulas, bardas perimetrales y módulos de baños, reforzando así su infraestructura, agradeció la confianza y pidió ayuda para seguir trabajando en beneficio de todos. Expresó que su administración trabaja con puertas abiertas, sin distingos, porque las necesidades de la gente no tienen color.

En esta décima tercera entrega de apoyos sociales se están beneficiando a 124 familias de las cuales 69 corresponden a la cabecera municipal y 55 familias de las diferentes localidades; entre lo que se entrega hoy destacan 31 calentadores solares, 47 tinacos, 142 plasti-tejas de 3.05x1 metro, 12 juegos de baños, 2 bombas de ½ hp, una bomba de 1 hp, 19 paquetes de tinacos, calentadores y bombas, una prensa quesadillera, una lona y 8 productos de acero.

María de los Ángeles Gijosa Plata, José Armando Cortes y Ana Lilia Arroyo Arriaga, a nombre de todos los beneficiados, agradecieron el apoyo de la presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, quien se a tomado el tiempo para atender las necesidades de la gente y hacer que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida.