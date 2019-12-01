Entrega Grecia Aguilar apoyos de movilidad y fortalece la gestión sociala favor de las familias del Oriente de Michoacán

Zitácuaro, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- El contribuir en atender las necesidades de la población con acciones concretas es una responsabilidad que debe acompañar el trabajo legislativo y bajo esa convicción, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Grecia Aguilar Mercado, mantiene una agenda permanente de gestión social para acercar apoyos y dar respuesta a las solicitudes que diariamente le hacen llegar habitantes del Oriente michoacano.

Como parte de ese compromiso, la legisladora realizó la entrega de aparatos de movilidad, entre ellos sillas de ruedas, bastones, andaderas y otros apoyos funcionales que contribuyen a mejorar su calidad de vida, favorecer su autonomía y brindar mejores condiciones para su desarrollo cotidiano.

En el municipio de Zitácuaro, Grecia Aguilar encabezó la entrega de estos apoyos; estas acciones también se han llevado a cabo en el municipio de Angangueo, donde familias de distintos sectores han sido beneficiadas con estos aparatos.

De manera paralela, la diputada ha dado seguimiento y respuesta a diversas gestiones en materia de desarrollo social y educación, impulsando apoyos que permitan atender necesidades prioritarias de escuelas, estudiantes y familias del Oriente del estado, convencida de que el servicio público debe traducirse en soluciones concretas para la población.

Grecia Aguilar Mercado señaló que la representación popular exige mantener una comunicación permanente con la ciudadanía, escuchar sus inquietudes y construir respuestas que mejoren sus condiciones de vida. Por ello, afirmó que continuará recorriendo los municipios de la región para conocer de primera mano las necesidades de la población y dar puntual seguimiento a cada una de las gestiones planteadas.

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano subrayó que si bien su principal responsabilidad es legislar, también desde su trinchera se coadyuva para generar condiciones para acercar programas, apoyos y oportunidades a quienes más lo necesitan, consolidando un trabajo responsable, sensible y con profundo sentido social que aporte al bienestar de las familias michoacanas.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró que seguirá dando voz en el Congreso del Estado a las causas ciudadanas y fortaleciendo su labor como enlace de gestión para impulsar mayores recursos y apoyos que beneficien directamente a las y los habitantes del Oriente michoacano, convencida de que el compromiso de una representante popular va más allá de las tareas legislativas y debe convertirse en un puente efectivo para ayudar a resolver las necesidades de la gente.