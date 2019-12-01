Entrega Gobierno de Quiroga rehabilitación integral de calle con más de un millón de pesos de inversión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 19:11:15
Quiroga, Michoacán, a 10 de septiembre 2025 – La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó la entrega de la obra de rehabilitación de una de las vialidades más antiguas del municipio, la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Un proyecto que representa un cambio histórico para los habitantes y que reafirma el compromiso de la administración con mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de la ciudadanía.

La obra, realizada a través de la Dirección de Obras Públicas en coordinación con el regidor de Obras Públicas, José Juan Landa, consistió en la rehabilitación de la tubería de asbesto con más de 80 años de antigüedad, la instalación de 47 tomas sanitarias y de drenaje, así como la pavimentación de más de mil metros cuadrados de pavimento estampado, acompañado de la construcción de guarniciones y banquetas.

Asimismo, se sumaron 5 luminarias nuevas a las ya existentes, brindando mayor seguridad a las familias que transitan por la zona, además de que la vialidad contará con un nuevo sistema de un solo sentido, pensado para preservar en mejores condiciones la obra y garantizar la movilidad ordenada.

“Con esta rehabilitación logramos no sólo mejorar la imagen urbana, sino resolver una de las problemáticas más sentidas de los vecinos: tuberías colapsadas, calles oscuras y riesgos en el tránsito. Hoy Quiroga cuenta con una calle digna, iluminada y segura”, señaló la edil.

Un detalle importante de esta obra es que ahora, en caso de requerir un movimiento de agua, ya no será necesario abrir la calle, pues se dejó un espacio especial para facilitar el mantenimiento. Además, el proyecto conserva la piedra ahogada, característica del pueblo típico de Quiroga, manteniendo viva su esencia arquitectónica y cultural.

Finalmente, la presidenta Alma Mireya González Sánchez destacó que esta obra, realizada en dos etapas con una inversión de más de un millón de pesos, es un claro ejemplo de un gobierno que trabaja con planeación, eficiencia y sensibilidad hacia las necesidades de su gente.

