Entrega de Becas Benito Juárez fortalece a la juventud de Salvador Escalante: Dayana Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 12:24:24
Salvador Escalante, Michoacán, a 12 de diciembre 2025.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, acompañó a la entrega de las Becas Benito Juárez en Santa Clara del Cobre, un programa que impulsa el desarrollo académico de niñas, niños y jóvenes del municipio. Gobernar con amor, justicia y libertad ha sido una de las premisas que la alcaldesa ha reiterado en cada acción dirigida a fortalecer a las familias.

Durante el evento, la alcaldesa reconoció el esfuerzo y la dedicación de cada estudiante beneficiado. Destacó que, detrás de cada beca, hay una historia que merece seguir creciendo, así como un compromiso permanente del gobierno municipal de escuchar, resolver y transformar las necesidades de la población.

Gracias a la coordinación entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y la administración que encabeza Dayana Pérez Mendoza, el apoyo llegó de manera cercana, organizada y con un enfoque humano. Santa Clara del Cobre enamora —expresó la presidenta— al ver la emoción de las familias que hoy reciben un impulso para continuar sus estudios.

Desde el Ayuntamiento, se refrendó el compromiso de seguir gestionando más oportunidades que contribuyan al desarrollo educativo y social de la comunidad.

Noventa Grados
