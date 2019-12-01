Entrega CCA el Programa Hídrico de Querétaro a la CEA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 14:26:09

Querétaro, Querétaro, 28 de enero del 2026.- Ante el contexto de estrés del agua que enfrenta la entidad, el Consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro (CCAEQ) presentó el Programa Hídrico de Querétaro, “Regenera Querétaro”, la hoja de ruta estatal que fija prioridades para el manejo, protección y aprovechamiento sostenible del recurso, con base en evidencia científica, participación multisectorial y fortalecimiento del marco normativo.

Este documento, que se lanzó a consulta para la participación ciudadana activa, se apoya en un diagnóstico estatal con información actualizada y en estudios estratégicos que no se renovaban desde hace casi 30 años. Las prioridades estratégicas del Programa Hídrico, orientadas a cambiar el rumbo del sistema hídrico del estado son: abastecimiento, equidad, campo, recarga, acuíferos y clima.

Durante su mensaje, el vocal Ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, señaló que las y los queretanos tienen una oportunidad de vida generacional para poder contribuir a la sociedad, de modo que se siembren las semillas para tener un Querétaro próspero y dejarlo ambientalmente mejor que lo que encontramos.

“Hoy estamos sembrando con este programa hídrico esa gran semilla, con diagnósticos confiables, y tener una base sólida para que las futuras generaciones puedan ejercer estas opciones”, subrayó.

El funcionario estatal aseguró que desde la CEA se continuará brindando el servicio, y seguirá fomentando y apostando por la innovación e inversiones que den como resultado la sustentabilidad y la sostenibilidad, que tanto necesita la entidad.

“Seguiremos trabajando para que la cantidad, la calidad, la cobertura, la continuidad del servicio y el costo aceptable sea lo que el ciudadano espera de nosotros, y que al mismo tiempo permee en la sociedad una cultura del cuidado del agua, digna de nuestro Estado”, enfatizó.

Durante el evento, la presidenta del CCAEQ, Katia Reséndiz Jaime, subrayó que el diagnóstico sobre la situación del agua en Querétaro no es nuevo, pero que durante años su manejo se abordó de forma fragmentada, sin una visión integral del ciclo del agua ni del largo plazo.

“En Querétaro sabemos que existe estrés del agua y el Programa no lo minimiza, lo asume. Durante muchos años, cada sector atendió su necesidad y cada nivel de gobierno resolvió su tramo, sin una visión integral”, señaló.

El Programa convocó a los 18 alcaldes y a los 25 diputados locales, incorporando propuestas que se recibieron de las bancadas legislativas, y tendiendo puentes con más de 50 instituciones académicas, colegios de profesionistas, organizaciones civiles y entidades especializadas.

Reséndiz Jaime señaló que, para garantizar el suministro, saneamiento, captación y potabilización, será necesario actualizar el Código Urbano, el Código Ambiental y la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a fin de hacerlos coincidentes con la Ley General de Aguas.

“Esto busca fortalecer el marco regulatorio y generar certidumbre jurídica, poniendo por delante la sostenibilidad y la justicia. Querétaro no está discutiendo únicamente un programa: está frente a una decisión de Estado”, afirmó.

La presentación del Programa contó con la presencia de exgobernadores, presidentes municipales, legisladores federales y locales, académicos y representantes de la sociedad civil.