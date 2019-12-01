Entrega Bedolla premios del Concurso Estatal de Artesanías, en el marco de la Noche de Muertos

Pátzcuaro, Michoacán, 1 de noviembre de 2026.- Con una bolsa de un millón de pesos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la entrega simbólica de 113 premios a igual número de artesanas y artesanos michoacanos, como parte de la edición 57 del Concurso Estatal de Artesanías, con motivo de la Noche de Muertos.

El mandatario destacó que en esta edición participaron mil 149 artesanas y artesanos de todo el estado, con la inscripción de mil 982 piezas, gracias al impulso y apoyo que su gobierno promueve para la conservación de las técnicas artesanales. Por ello, recordó que Michoacán ocupa el primer lugar nacional en reconocimiento a sus artesanías, al obtener el mayor número de galardones en el Gran Premio Nacional de Arte Popular 2026.

De manera especial, el mandatario reconoció el trabajo del artesano Carlos Ulises Correa Sáez, quien recibió el máximo galardón “Teresa Dávalos” por su pieza Gabán de 21 colores en lana blanca y lino, elaborada con la técnica de telar de pedal y a base de tintes naturales, como flor de cempasúchil, grana cochinilla, cáscara de nuez y añil, entre otros elementos.

Por su parte, la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías del Gobierno de México, Sonia Santos Garza, informó que, entre 2025 y 2026, la Federación ha destinado más de 9 millones de pesos para Michoacán, a través de 2 mil 678 apoyos directos para capacitación, apoyo a la producción, concursos y acopio de artesanías, así como premios en concursos de arte popular.

Todas las piezas participantes, correspondientes a las 16 ramas artesanales que tiene la entidad, permanecerán en exhibición y venta al público en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro hasta el lunes 2 de noviembre.

Acompañaron al gobernador Julio Alberto Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro; el ganador del galardón “Teresa Dávalos”, el maestro artesano Carlos Ulises Correa Sáez; Antonio Salvador Mendoza Torres, diputado local; María Emilia Reyes Oseguera, presidenta de la Unión Estatal de Artesanos de Michoacán; y Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura.

Asimismo, estuvieron presentes Roberto Monroy García, secretario de Turismo; Cástor Estrada Robles, director general de la Casa de las Artesanías del Estado de Michoacán; funcionarios federales, estatales y municipales; visitantes nacionales y extranjeros; y maestras y maestros artesanos de las siete regiones del estado.