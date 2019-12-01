Entrega Bedolla patrullas de última generación para reforzar la seguridad en Uruapan

Entrega Bedolla patrullas de última generación para reforzar la seguridad en Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 13:47:56
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Uruapan, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Para fortalecer las tareas de vigilancia y garantizar la seguridad de la población,  el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la entrega de tres patrullas de última generación Ford Police Interceptor al Ayuntamiento de Uruapan, donde destacó que este equipamiento permitirá dignificar y potenciar las capacidades de la Policía Municipal, asegurando que el respaldo institucional hacia la región continuará de manera decidida.

“Vamos a fortalecer el día de hoy a la policía Municipal de Uruapan con estas unidades de última generación y seguiremos apoyando, tanto en la compra de armamento, en la compra de nueva tecnología, dotación de uniformes y en todo lo que tengamos que hacer”, subrayó Ramírez Bedolla.

El Gobernador detalló que este tipo de vehículos tácticos ya operan con éxito en la Guardia Civil de Michoacán y han comenzado a ser integrados por la Guardia Nacional a nivel federal, lo que sitúa a la entidad a la vanguardia en parque vehicular policial. Asimismo, informó que recientemente se adquirieron 24 de estas patrullas para robustecer los despliegues operativos tanto de las fuerzas estatales como de diversos municipios.

“La situación de seguridad es un tema que nos llama a atenderlo de manera diaria, inmediata, porque todos los días recibimos situaciones”, explicó el gobernador. 

Por su parte, el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria, manifestó que esta entrega va más allá de una simple renovación del parque vehicular. “Es construir instituciones más fuertes, más cercanas a la ciudadanía y con mejores herramientas para cumplir su labor”, expuso.

Asistieron Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan; José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública; Guadalupe Mendoza Arias, diputada federal, así como Omar Guadarrama Brito, director de Ciudad República de Uruapan.

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