Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 14:55:01

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó dos nuevas ambulancias a las comunidades con autogobierno de Comachuén, en Nahuatzen, y San Francisco Pichátaro, en Tingambato, mismas que brindarán atención prehospitalaria de manera oportuna.

El mandatario destacó que estas modernas unidades tienen la finalidad de garantizar el acceso digno y de calidad a la salud para todas y todos los michoacanos, ya que están completamente equipadas con insumos e instrumentos que darán el apoyo médico necesario ante cualquier eventualidad.

Mencionó que dichos vehículos de urgencias básicas cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-034, además cuentan con un desfibrilador para afecciones cardíacas y un aspirador de vías respiratorias, y añadió que estarán al servicio de los casi 12 mil habitantes de ambas comunidades indígenas con autogobierno.

Ramírez Bedolla detalló que cada una de las ambulancias tuvo una inversión cercana a los 1.8 millones de pesos, y refirió que su compromiso es que cada una de las comunidades indígenas con autogobierno de la entidad cuente con la suya.

Por su parte, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, señaló que estas unidades trabajarán en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), con el propósito de canalizar pacientes a centros médicos especializados y brindar capacitación continua a operadores y paramédicos de estas ambulancias.

Acompañaron al gobernador el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno, Rubén Ignacio Pedraza Barrera; el coordinador estatal del CRUM, Christian Omar García Escobedo; así como autoridades de las comunidades indígenas con autogobiernos, personal médico y público en general.