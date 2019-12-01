Entrega Bedolla mil 640 apoyos a mujeres con cáncer; destaca 95% de esperanza de vida en Michoacán

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la entrega de mil 640 apoyos del Programa de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, donde destacó que Michoacán ha alcanzado un 95 por ciento en la esperanza de vida para pacientes atendidas por esta enfermedad.

“Todo lo que hemos hecho para las niñas, niños, y en este caso para las mujeres con cáncer, ha valido la pena y es la mejor inversión; aquí no se ha gastado un solo peso, se ha invertido”, afirmó Ramírez Bedolla tras subrayar la relevancia de priorizar los recursos públicos en materia de salud y bienestar social.

Detalló que el programa otorga 4 mil pesos mensuales destinados a evitar el abandono de los tratamientos oncológicos. Asimismo, resaltó que la inversión de 165 millones de pesos realizada el año pasado para la adquisición de un acelerador lineal y un equipo PET CT permitió eliminar las listas de espera y ofrecer diagnósticos y terapias más ágiles con tecnología de vanguardia.

Por su parte, Andrea Serna, secretaria de Bienestar (Sedebi), informó que desde la creación del programa en 2023 la administración estatal ha invertido más de 256 millones de pesos en beneficio directo de más de 3 mil 300 mujeres

“Detrás de cada trámite hay mucho más que un número, hay una mujer, una familia, una historia y una batalla que se enfrenta todos los días con valentía, resiliencia y esperanza”, enfatizó la titular de la Sedebi.

Participaron en la entrega de apoyos el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres; la diputada local, Melba Albavera Padilla; el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Axayácatl Marín Correa; Paulina Huerta Moctezuma, titular de la Unidad de Especialidades Médicas dedicadas al Cáncer de Mama; y mujeres beneficiadas del programa.