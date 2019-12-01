Entrega Bedolla en Uruapan chips de internet del Programa D4TA, Datos Gratis

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:02:57

Uruapan, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó chips de internet y tarjetas SIM del Programa D4TA, Datos Gratis, a cerca de 500 jóvenes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán (Cecytem), plantel Uruapan, para que puedan continuar su educación sin interrupciones.

El mandatario recalcó el beneficio que traerá el programa a las alumnas y alumnos de este plantel, quienes han destacado por su participación en competencias estatales, nacionales e internacionales de ciencia y tecnología, ya que ahora contarán con cuatro gigabytes de internet gratis al mes, como parte de la estrategia para acortar la brecha digital.

“D4TA es un plan individual para cada uno de ustedes con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas, como WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, X y Telegram. Hoy no podemos tener una vida plena si no tenemos internet, pero tampoco podemos investigar o estar actualizados”, explicó Ramírez Bedolla.

Informó a las y los estudiantes beneficiados que D4TA es posible gracias a la donación de 200 mil chips que hizo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; mientras que su gobierno absorberá el pago de 116 mil planes de internet para los estudiantes registrados de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas del estado.

Además, el mandatario anunció que entregará en el Cecytem plantel Uruapan 560 tarjetas del teleférico, a inaugurarse el próximo 18 de abril, para que docentes y estudiantes puedan trasladarse de manera rápida y segura por este medio de transporte en poco menos de 30 minutos.

La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda, informó que en el Cecytem plantel Uruapan se registraron 493 estudiantes, quienes ahora deberán activar sus chips y tarjetas SIM para disfrutar de cuatro gigabytes de internet gratuito.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el director de Gobierno Digital, Juan Paulo Granados Gómez; el director general del Cecytem, Juan Carlos Velasco Procell; la directora del Cecytem Uruapan, Yuliana Gómez Cortés; el director general de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación del Estado, Martín López Ortiz; docentes y estudiantes beneficiados.