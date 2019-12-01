Entrega Bedolla apoyos a víctimas de explosión en Coahuayana 

Entrega Bedolla apoyos a víctimas de explosión en Coahuayana 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:22:49
Coahuayana, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó apoyos económicos para la rehabilitación de viviendas y comercios de víctimas afectados por la explosión del pasado 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana.

En total se entregaron 13 apoyos para resarcir daños materiales y estructurales, comentó el mandatario estatal al reiterar su respaldo para las personas y familias que perdieron parte de su patrimonio o que resultaron heridas.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; de Seguridad Pública, Antonio Cruz; el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Josué Medina; el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, así como generales de la Sedena.

