Entrega Bedolla al IMSS, 40 mil firmas en favor del nuevo hospital en Villas del Pedregal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 12:39:23

Ciudad de México, 24 de agosto de 2025.-El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, 40 mil firmas ciudadanas recolectadas en favor de la construcción del nuevo Hospital General Regional en Villas del Pedregal.

Durante la reunión de trabajo para informar al mandatario estatal avances del proyecto ejecutivo para la edificación del hospital de 260 camas y 50 especialidades, se mostró el respaldo que manifestaron habitantes de esta zona del poniente de Morelia para que se edifique y opere dicho nosocomio.

El gobernador explicó que a través de la campaña “Imsstálate en Villas”, la Coordinación de Vinculación Ejecutiva e Institucional del Despacho del Gobernador, encabezó la recolección de firmas casa por casa, donde de manera voluntaria, los vecinos participaron en pro de la infraestructura hospitalaria.

A lo que el director general del IMSS estimó que en los siguientes meses concluirán los procedimientos pendientes del proyecto para que este mismo año se publique la licitación de la obra y se pueda arrancar su construcción en 2026.

Recordó que el nuevo Hospital General Regional de 260 camas forma parte de los compromisos de infraestructura de la presidencia e incluirá 50 especialidades, 50 consultorios,12 quirófanos, 20 lugares para hemodiálisis, 20 lugares para quimioterapia y 5 salas de procedimientos, entre otros servicios.