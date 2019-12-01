La tragedia no da tregua: familiares de desaparecidos toman de nuevo la carretera Los Reyes-Zamora

La tragedia no da tregua: familiares de desaparecidos toman de nuevo la carretera Los Reyes-Zamora
La tragedia no da tregua: familiares de desaparecidos toman de nuevo la carretera Los Reyes-Zamora
La tragedia no da tregua: familiares de desaparecidos toman de nuevo la carretera Los Reyes-Zamora
La tragedia no da tregua: familiares de desaparecidos toman de nuevo la carretera Los Reyes-Zamora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 16:25:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tocumbo, Michoacán, 15 de enero de 2025 - Ante la tragedia y la desesperación, familiares y amigos de los hermanos Marco Antonio, Martín Jesús Cacho Peña y Luis Edgar Medina bloquean la carretera Zamora - Los Reyes, a la altura del puente de Totumbo, exigiendo la aparición con vida de sus seres queridos.


El bloqueo se realizó sobre la carretera Los Reyes-Zamora a la altura del puente de Tocumbo, donde han atravesado vehículos, haciendo un llamado de urgencia a las autoridades.


Al momento se sabe que los jóvenes fueron al municipio de Zacapu para legalizar unos vehículos, pero perdieron toda comunicación desde su regreso, al transitar por el municipio de Chilchota.
Los manifestantes exigen a las autoridades que se realicen operativos para localizar a los jóvenes con vida.

Noventa Grados
Más información de la categoria
De la tragedia al arresto: capturan en Michoacán al conductor del camión arrollado por tren en Atlacomulco
Este fin de semana se registraron 5 asesinatos en Colima; hay una mujer entre las víctimas
La tragedia no da tregua: familiares de desaparecidos toman de nuevo la carretera Los Reyes-Zamora
"Detención absurda": Alcalde de Jiquilpan niega acusaciones contra su secretario, policías cuentan con acreditación y patrulla no es apócrifa 
Más información de la categoria
Ataque armado en evento público deja al menos 6 muertos y 9 heridos, en Chihuahua
Abandonan restos humanos en zona turística de Puebla; dejan mensaje firmado por grupo criminal de Michoacán
Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Comentarios