La tragedia no da tregua: familiares de desaparecidos toman de nuevo la carretera Los Reyes-Zamora

Tocumbo, Michoacán, 15 de enero de 2025 - Ante la tragedia y la desesperación, familiares y amigos de los hermanos Marco Antonio, Martín Jesús Cacho Peña y Luis Edgar Medina bloquean la carretera Zamora - Los Reyes, a la altura del puente de Totumbo, exigiendo la aparición con vida de sus seres queridos.



El bloqueo se realizó sobre la carretera Los Reyes-Zamora a la altura del puente de Tocumbo, donde han atravesado vehículos, haciendo un llamado de urgencia a las autoridades.



Al momento se sabe que los jóvenes fueron al municipio de Zacapu para legalizar unos vehículos, pero perdieron toda comunicación desde su regreso, al transitar por el municipio de Chilchota.

Los manifestantes exigen a las autoridades que se realicen operativos para localizar a los jóvenes con vida.