Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 14:24:09

Salvador Escalante, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó nueve ambulancias nuevas a comunidades indígenas con autogobierno, unidades que brindarán atención médica oportuna a más de 35 mil 500 habitantes.

El mandatario estatal señaló que estos vehículos de urgencias básicas coadyuvan a garantizar el acceso a una salud pública de calidad, por lo que las comunidades de Aranza, Chapa Nuevo, Huáncito, Ichán, Isla de Tecuena, Opopeo, Santa María Sevina, San Pedro Ocumicho y Turícuaro forman parte de los 37 autogobiernos que ya cuentan con este servicio.

Destacó que, una vez entregadas todas las ambulancias, estas beneficiarán a cerca de 200 mil habitantes de todas las comunidades con este sistema de gobierno en la entidad, permitiéndoles recibir una atención prehospitalaria inmediata que ayudará a salvar vidas.

Ramírez Bedolla añadió que estas unidades trabajarán en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), a fin de canalizar de manera efectiva a los pacientes hacia hospitales especializados y brindar capacitación continua a paramédicos y operadores.

Por su parte, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, señaló que estos vehículos de última generación cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-034 y cuentan con equipamiento e insumos de calidad, incluyendo un desfibrilador para afecciones cardíacas y un aspirador para despejar vías respiratorias.

Asistieron a este evento el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Rubén Ignacio Pedraza Barrera; la enlace administrativa del CRUM, Susana Tapia Ramírez; el vocero representante y asesor del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Guzmán Macario; así como representantes de las comunidades indígenas con autogobierno beneficiadas y público en general.