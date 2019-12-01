Entrega Ayuntamiento de Morelos mochilas a estudiantes de nivel básico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 21:15:23

Villa Morelos, Michoacán, a 28 de agosto 2025 – Con el firme compromiso de apoyar la educación y respaldar la economía de las familias morelenses, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, realizó la entrega de mochilas escolares a todos los estudiantes de nivel básico del municipio, acción realizada con el esfuerzo conjunto de todo el personal de la administración a su cargo.

En ese sentido, se destacó que este apoyo busca aliviar los gastos que representa el regreso a clases y, sobre todo, garantizar que cada niña y niño inicie el nuevo ciclo escolar con las herramientas necesarias.

“Estamos convencidos de que la educación es la base para construir un futuro más justo y próspero. Por ello, desde el Ayuntamiento hemos trabajado unidos para que ninguna familia se quede atrás en este arranque escolar. Cada mochila entregada lleva consigo el cariño, la responsabilidad y el compromiso de todo nuestro equipo de trabajo”, señaló el alcalde.

Asimismo, extendió un agradecimiento especial al personal del Ayuntamiento de Morelos, quienes participaron activamente en la preparación y entrega de los paquetes escolares.

“Hoy demostramos que cuando gobierno y sociedad trabajan de la mano, los resultados se reflejan en nuestros estudiantes y en las familias de todo el municipio”, agregó.

Finalmente, Julio César Conejo Alejos reiteró que este tipo de acciones son un reflejo de un gobierno con causa, cercano a la gente y que pone en el centro de sus decisiones a la niñez morelense, sembrando así las bases de un mejor mañana.