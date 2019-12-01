Entrega apoyo y respalda diputada Adriana Campos Huirache las Fiestas Patronales 2025 de La Planta en Jacona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 19:30:07

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- Con el propósito de fortalecer las tradiciones y acompañar a las comunidades en la realización de sus actividades culturales y religiosas, la diputada Adriana Campos Huirache respaldó al Comité Organizador de las Fiestas Patronales de la tenencia de La Planta 2025, en el municipio de Jacona.

Durante su visita, la legisladora hizo entrega de un apoyo destinados a la organización de esta festividad que, año con año, congrega a familias locales y a paisanas y paisanos que regresan en la temporada decembrina para reencontrarse con sus raíces.

Adriana Campos destacó que estas celebraciones representan un importante espacio de identidad, cohesión social y preservación cultural, pues mantienen viva la fe y las tradiciones que han distinguido a las comunidades de Jacona por generaciones.

Asimismo, expresó su reconocimiento al Comité Organizador por el esfuerzo dedicado a preparar actividades que contribuyan al esparcimiento, la convivencia y el fortalecimiento comunitario.

La diputada reiteró su compromiso de continuar acompañando a las tenencias y comunidades del distrito, impulsando acciones que promuevan la cultura, la tradición y el bienestar de las familias jaconenses.

“Siempre seré una aliada de las causas sociales, más de mi querida gente de Jacona, esta bella región y de Michoacán, por lo que agradezco la invitación a estas actividades que promueven las tradiciones y unión de las familias”, finalizó.