Entrega Alma Mireya González obra integral que mejora servicios y vialidad en Cerro de la Rosa en Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 20:14:03

Quiroga, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- Con el compromiso de seguir mejorando la infraestructura urbana y los servicios básicos, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó la inauguración de la obra integral en la calle Cerro de la Rosa, ubicada entre las calles Cerro Azul y Cerro del Melón.

La alcaldesa destacó que esta obra representa un avance significativo para las familias de la zona, ya que incluye la construcción de red de drenaje sanitario, agua potable y pavimentación, atendiendo necesidades prioritarias que por años habían sido solicitadas por la ciudadanía.

Entre las acciones realizadas, se encuentra la construcción de 425 metros cuadrados de pavimento hidráulico con un espesor de 15 centímetros, así como 95 metros lineales de guarnición y 110 metros cuadrados de banquetas de concreto, mejorando la movilidad y seguridad peatonal.

Asimismo, se llevaron a cabo seis descargas de drenaje sanitario con registro, la rehabilitación de un pozo de visita para drenaje, la instalación de seis tomas domiciliarias de agua potable y la colocación de tapa tipo brocal, fortaleciendo la infraestructura hidráulica de la zona.

La obra también contempló el balizamiento de guarniciones y la construcción de una boca de tormenta, acciones que contribuyen a un mejor manejo de aguas pluviales y a la prevención de afectaciones durante la temporada de lluvias.

Alma Mireya González Sánchez subrayó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral por transformar Quiroga, trabajando de la mano con la ciudadanía para atender sus necesidades más urgentes.

Finalmente, reiteró que su gobierno continuará impulsando obras que eleven la calidad de vida de las familias, consolidando un municipio más ordenado, funcional y con mejores servicios para todas y todos.